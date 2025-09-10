شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة اليمن والسعودية في نهائي كأس الخليج للشباب شاهد بجودة عالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقام بث مباشر مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً، مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة. وتنقل المباراة قنوات SSC الرياضية السعودية، الكأس القطرية One، دبي الرياضية 1، والمهرية اليمنية، في بث مباشر يترقبه ملايين المشجعين .

اليمن دخل البطولة بدايةً متعثرة، لكنه سرعان ما استعاد توازنه بفوز على قطر ثم الكويت، قبل أن يواصل تألقه في نصف النهائي ويقصي عُمان بثنائية مثيرة. في المقابل، شق المنتخب السعودي طريقه بثبات، متصدرًا مجموعته، ثم تجاوز عقبة العراق 2-1 في نصف نهائي صعب شهد تنافسًا حتى اللحظات الأخيرة.

المدرب محمد صالح النفيعي أعلن التشكيلة الأساسية للمنتخب اليمني، والتي شهدت عودة أيمن محمد عبدالرب إلى خط الوسط بعد غيابه عن نصف النهائي بداعي الإيقاف، مع الاعتماد على محمد البرواني في خط الهجوم مدعومًا بالأجنحة مختار موفق وعبدالرحمن الخضر، وصانع الألعاب عادل عباس.

الجماهير اليمنية تعقد آمالًا كبيرة على لاعبيها لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم اليمنية، بينما يسعى "الأخضر" السعودي لتأكيد تفوقه على أرضه وبين جماهيره وخطف اللقب.

موعد بث مباشر مباراة اليمن والسعودية يمثل لحظة تاريخية لعشاق الكرة الخليجية، حيث تتقاطع الطموحات بين منتخبين شابين يسعيان لفرض اسميهما في سجل البطولات.

المواجهة النهائية تحمل نكهة خاصة؛ فهي ليست مجرد صراع على التتويج باللقب الأول في النسخة الافتتاحية للبطولة، بل تمثل أيضًا فرصة للمنتخب اليمني للثأر من خسارته أمام "الأخضر" السعودي بهدف نظيف في افتتاح دور المجموعات.

البث المباشر