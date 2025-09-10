شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودي مشهور يكشف كيف تم نجاة قادة حما...س من الضربة الإسر...ائيلية في قطر شاهد ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي رئيس تحرير صحيفة الوطن سليمان العقيلي بحسب مصادر مختلفة كما قال عن كيفية تمت نجاة قيادة حركة حماس في قطر من الضربة الإسرائيلية.

وقال العقيلي عبر تصريح له رصده محرر موقع المشهد الدولي على حسابه بمنصة إكس: صلاة العصر واجهزة (الموبايل) انقذت وفد حماس

واكد العقيلي انه بحسب مصادر مختلفة، فشلت عملية الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة لأن قيادة حماس غادرت قاعة المفاوضات الرئيسية لأداء صلاة العصر .

واضاف العقيلي : لكنهم تركوا هواتفهم في غرفة المفاوضات، مما زوّد الموساد والشاباك بمعلومات استخباراتية خاطئة تفيد بأن القادة ما زالوا داخل الغرفة.

هذا وقد شهدت العاصمة القطرية الدوحة مساء امس ضربة إسرائيلية استهدفت قادة حماس وعلى اثرها قتل نجل رئيس حركة حماس خليل الحية واصابة اخرين بينهم قطريين

وادانت دولة قطر والعالم هذه الضربة التي استهدفت دولة وسيطة وخاصه ان الضربة استهدفت وفد مفاوض .