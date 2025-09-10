شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات مباشرة وتطورات مفاجئة...البنك المركزي اليمني يعلن أحدث تغيرات الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتابع المستثمرون والتجار باهتمام كبير تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الريال اليمني مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، حيث شهدت السوق المصرفية المحلية تطورات مفاجئة في حركة الصرف، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

أسعار الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

يواصل فريق تحرير المشهد اليمني للقسم الاقتصادي رصد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بشكل مباشر في البنوك المحلية وشركات الصرافة المعتمدة، لتزويد القراء بآخر المستجدات الفعلية في السوق.

ريال سعودي ريال يمني

1 ريال سعودي 63.86 ريال يمني

5 ريال سعودي 319.3 ريال يمني

10 ريال سعودي 638.6 ريال يمني

15 ريال سعودي 957.9 ريال يمني

20 ريال سعودي 1277.2 ريال يمني

50 ريال سعودي 3193 ريال يمني

100 ريال سعودي 6386 ريال يمني

150 ريال سعودي 9579 ريال يمني

200 ريال سعودي 12772 ريال يمني

500 ريال سعودي 31930 ريال يمني

1000 ريال سعودي 63860 ريال يمني

5000 ريال سعودي 319300 ريال يمني

10000 ريال سعودي 638600 ريال يمني

100000 ريال سعودي 6386000 ريال يمني

1000000 ريال سعودي 63860000 ريال يمني

أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي

كما يقدم الفريق الاقتصادي متابعة آنية لتحركات الريال اليمني أمام الريال السعودي في مختلف مراكز الصرافة، بما يعكس وضع السوق لحظة بلحظة ويساعد المتعاملين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

ريال يمني ريال سعودي

1 ريال يمني 0.0157 ريال سعودي

5 ريال يمني 0.0785 ريال سعودي

10 ريال يمني 0.157 ريال سعودي

15 ريال يمني 0.2355 ريال سعودي

20 ريال يمني 0.314 ريال سعودي

50 ريال يمني 0.785 ريال سعودي

100 ريال يمني 1.57 ريال سعودي

150 ريال يمني 2.355 ريال سعودي

200 ريال يمني 3.14 ريال سعودي

500 ريال يمني 7.85 ريال سعودي

1000 ريال يمني 15.7 ريال سعودي

5000 ريال يمني 78.5 ريال سعودي

10000 ريال يمني 157 ريال سعودي

100000 ريال يمني 1570 ريال سعودي

1000000 ريال يمني 15700 ريال سعودي

العوامل المؤثرة على أسعار الصرف اليوم

تخضع أسعار الريال السعودي مقابل الريال اليمني لعدة عوامل اقتصادية وسياسية، من أبرزها:

السياسات النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني ونظيره السعودي والتي تحدد مسار استقرار العملة.

حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن الذي ينعكس بشكل مباشر على العرض والطلب في السوق.

زيادة الطلب على الريال السعودي من قبل المستثمرين والمواطنين في عمليات التحويل والاستثمار.

التقلبات الاقتصادية العالمية مثل أسعار النفط وحركة السلع والعملات بالدول العربية.

أهمية متابعة التغيرات

إن فهم هذه المؤثرات يساعد المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف على توقع اتجاهات الأسعار، مما يمنحهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية تتناسب مع واقع السوق اليمنية وتقلباتها المستمرة.