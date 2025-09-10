شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الزعيم العربي الذي تداولت منصات التواصل أقوى تصريح عربي كان على لسانه بعد الضربة الإسر...ائيلية على قطر (الاسم والصوره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت منصات التواصل الاجتماعي أقوى تصريح عربي .

هذا وخلال رصد محرر موقع المشهد الدولي للتعليقات التي تداولتها مساء امس الثلاثاء منصات التواصل الاجتماعي فقد كان اقوى تصريح عربي على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اكد أن السعودية تضع كافة إمكانياتها لمساندة قطر في كل ما تتخذها من إجراءات لحماية أمنها، يعني حتى لو قررت قطر أن تخوض الحرب ضد اسرائيل ستكون السعودية الى جانبها في السراء والضراء.

هذا وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده تضع كل إمكاناتها لمساندة دولة قطر، وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الثلاثاء، أكد خلاله وقوف بلاده التام مع قطر، وإدانتها الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة، عادّه عملاً إجرامياً، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأدانت السعودية واستنكرت، في بيان لوزارة خارجيتها، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، والانتهاك السافر لسيادة قطر، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدوحة، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذّر البيان من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ عن مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.