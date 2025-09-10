شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع المسؤول الأول عبدالملك الحوثي بسرية تامة في صعدة مع كبار الجماعة بعد ضربة إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، عددًا من قياداتها الذين لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة المحتلة صنعاء يوم الخميس 28 أغسطس، في ظل تكتم شديد على تفاصيل الحوادث.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المليشيا شيعت خلال الأيام الماضية خمس قيادات أمنية وعسكرية، أبرزهم:

منتحل رتبة لواء أبومالك المقراني، مدير مركز القيادة والسيطرة المشتركة الخاصة بالجبهات.

منتحل رتبة عميد صخر الشرقبي، مدير مركز القيادة والسيطرة المتقدمة في مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للمليشيا.

يحيى العياني، مسؤول قسم الاتصالات والنظم في مكتب رئيس هيئة الأركان العامة.

كما طالت الضربات مقربين من زعيم الجماعة، ومن أسرته، من بينهم:

عبدالملك الحوثي، المسؤول المالي الأول في مكتب زعيم الجماعة.

منتحل رتبة لواء محمد صلاح الهادي، رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع الحوثية.

حسين عبدالكريم الحوثي، نجل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وتلجأ المليشيا إلى التكتم على أسماء قياداتها الأمنية والعسكرية الذين يلقون حتفهم في الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على اليمن، مكتفية بالإعلان عن مصرع بعض ضباطها أو وقوعهم في مواجهات مع القوات الحكومية.

وتعكس هذه الخسائر الأخيرة ضربات موجعة للقيادة الحوثية، وتؤكد هشاشة صفوف المليشيا الأمنية والعسكرية في مواجهة الضربات الدقيقة التي تستهدف قياداتها في قلب صنعاء، مع استمرار تكتم الجماعة على التفاصيل الحقيقية للضحايا.