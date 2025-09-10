شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مفاجئة ...قرار قطري عاجل بعد استهداف إسرائيل لقيادات حماس في الدوحة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام مساء يوم الثلاثاء، بأن قطر أعلنت تعليق الوساطة في مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إثر قصف إسرائيلي استهدف مقر الحركة في الدوحة.

ودانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي على مقرات لقادة حماس في الدوحة.

وقال مستشار رئيس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في بيان: "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة".

ووصف البيان الهجوم الإسرائيلي يبأنه اعتداء إجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.

وأكدت الخارجية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وشدد البيان على أن قطر "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها"، مضيفا أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".

وقال في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية".

وأضاف أن "‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وزعم أنه و‏قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وشدد الجيش والشاباك على أنهما ‏سيواصلان استهداف العمل ضد حماس المسؤولة عن السابع من أكتوبر.

من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن العملية التي نفذت ضد قادة حماس هي عملية إسرائيلية مستقلة تماما، وأن تل أبيب تتحمل مسؤوليتها الكاملة.

هذا، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن إسرائيل نفذت عملية "يوم الحساب" مستهدفة قادة حماس في قطر بالتنسيق مع دول أخرى.

وذكرت "القناة 14" العبرية أن العملية التي تمت على بعد 1800 كم من إسرائيل، شاركت فيها 10 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن الطائرات الحربية أطلقت 12 صاروخا على مواقع كان فيها قادة حماس في العاصمة القطرية.

المصدر: RT + وكالات