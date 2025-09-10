شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأميركية تُلزم اليمنيين بإجراء مقابلات التأشيرة في سفارة الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها حدّثت تعليماتها لمقدمي طلبات التأشيرات غير المهاجرين، حيث يتعين عليهم من الآن فصاعداً إجراء مقابلاتهم القنصلية في بلد جنسيتهم أو إقامتهم، بينما تم تعيين مواقع محددة لمواطني دول لا تتوفر فيها خدمات التأشيرات بشكل روتيني.

وبموجب التحديث، سيتعين على اليمنيين الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة التوجه إلى السفارة الأميركية في الرياض، باعتبارها الموقع الوحيد المعتمد لمعالجة طلباتهم. وتشمل القائمة أيضاً دولاً مثل أفغانستان (إسلام آباد)، إيران (دبي)، سوريا (عمّان) والسودان (القاهرة).

وقالت الوزارة إن المتقدمين سيحتاجون إلى إثبات محل إقامتهم إذا كانت طلباتهم مبنية على الإقامة، محذّرة من أن الرسوم المدفوعة للتقديم خارج بلد الجنسية أو الإقامة لن تُسترد. وأضافت أن فترات الانتظار قد تكون أطول بكثير في حال التقديم من خارج البلد الأم.

وأكد البيان أن المواعيد المحددة مسبقاً لن تُلغى بشكل عام، مع استثناءات محدودة للتأشيرات الدبلوماسية أو الرسمية، إضافة إلى حالات إنسانية أو طبية أو لدواعٍ تتعلق بالسياسة الخارجية.

ودعت الخارجية الأميركية المتقدمين إلى مراجعة المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات للاطلاع على تفاصيل الإجراءات ومتطلبات التقديم.