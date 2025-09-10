شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسئول رفيع يسرّب أسرار العليمي للحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي اليمني البارز محمود الطاهر، اليوم الثلاثاء، عن عملية ضبط حساسة أوقعت بمسئول يمني كبير كان يعمل سراً لصالح مليشيا الحوثي.

وقال الطاهر في منشور قصير رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المسئول تم القبض عليه أثناء قيامه بنقل تحركات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وتسريب معلومات في غاية السرية إلى الحوثيين، في اختراق وصفه بـ"الخطير" ويعكس حجم التغلغل الاستخباراتي للجماعة داخل بعض المؤسسات الرسمية.

ولم يكشف الطاهر عن هوية المسئول الموقوف أو تفاصيل إضافية حول مكان وزمان عملية القبض.