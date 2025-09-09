شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء اجتماع أعضاء حماس...فيديو جديد من زاوية قريبة للمبنى الذي استهدفته إسرائيل في الدوحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو المشاهد الأولية من موقع مقر حركة حماس الذي استهدفته إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة. وأظهر الفيديو الدمار الذي حل بالمبنى، وسط تصاعد أعمدة الدخان جراء الاستهداف. وشهدت العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت إسرائيل وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.