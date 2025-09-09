شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حماس تفاجئ الجميع وتصدر هذا الاعلان حول استهداف اسرائيل لقياداتها بقطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، نجاة وفدها المفاوض برئاسة الدكتور خليل الحية من غارة إسرائيلية استهدفت مقره في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة استشهاد عدد من المرافقين بينهم نجل القيادي البارز.

ونقلت قناة الجزيرة عن سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي للحركة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر اجتماعًا قياديًا لحماس في الدوحة كان يناقش المقترح الأميركي الأخير، مشيراً إلى أن خليل الحية وزملاءه نجوا من محاولة الاغتيال.

ووفقًا لبيان الحركة، فقد استشهد همام الحية نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، إلى جانب المرافقين عبد الله عبد الواحد أبو خليل، مؤمن حسونة أبو عمر، وأحمد عبد المالك أبو مالك.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي نفذ العملية بالتنسيق مع جهاز "الشاباك"، مستهدفًا قيادات بارزة من حماس بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، فيما أُشير إلى أن خالد مشعل كان ضمن قائمة المستهدفين.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاعتداء الإسرائيلي، واصفةً إياه بـ"الإجرامي والمتهور"، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن قطر وسلامة سكانها.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وأن الدوحة "لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها".

ويعد استهداف قيادات حماس في قلب العاصمة القطرية تصعيدًا غير مسبوق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي، وسط إدانات عربية ودولية متصاعدة وتحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.