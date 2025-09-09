شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أولُ رد قطري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدّة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية في العاصمة الدوحة تضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية، الدكتور ماجد الأنصاري، إن الهجوم يمثّل "اعتداءً جباناً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمعايير الدولية، ويُشكّل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر".

وأضاف الأنصاري أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني باشرت فوراً التعامل مع الحادث واحتواء تداعياته، مؤكداً أن دولة قطر "لن تتهاون مع أي تهديد يمسّ بأمنها وسيادتها"، مشيراً إلى أن تحقيقات رسمية بدأت على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقاً.