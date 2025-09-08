شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة أممية!!.. مصادر تكشف أسماء قيادات حوثية نُقلت للعلاج بطائرة أممية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن أسماء عدد من القيادات الحوثية البارزة التي تم نقلها مؤخرًا للعلاج خارج اليمن، عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن الدور الأممي في الملف اليمني.

وبحسب المصادر، فإن الشخصيات الحوثية التي تم ترحيلها تتقلد مناصب "حكومية" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وهم:

محمد ناصر العاطفي – منتحل صفة وزير الدفاع.

جلال علي الرويشان – منتحل صفة نائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع والأمن.

محمد حسن المداني – منتحل صفة نائب رئيس الحكومة ووزير الإدارة والتنمية المحلية.

حسن عبدالله الصعدي – منتحل صفة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.

محمد عياش قُحيم – منتحل صفة وزير النقل والأشغال العامة.

محمد خاطر – منتحل صفة مسؤول الأمن الوقائي في مكتب هاشم الغماري.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام الأمم المتحدة بنقل هذه القيادات للعلاج خارج البلاد، واعتبرت ذلك مخالفة للحياد الأممي ودعمًا غير مباشر للحوثيين.

من جانبها، نفت الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تلتزم بالمعايير الإنسانية الدولية في عمليات الإجلاء الطبي، دون التطرق لتفاصيل الأسماء أو الجهات المستفيدة.

يُذكر أن جماعة الحوثي تعاني من ضغوط متزايدة على مختلف الجبهات، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها.