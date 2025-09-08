شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يوجه بصرف راتب شهر للتربويين من إيرادات السلطة المحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة –

وجّه محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد ابن الوزير، اليوم، بصرف راتب شهر واحد لكافة التربويين في المحافظة من إيرادات السلطة المحلية، وذلك نظراً لتأخر صرف مرتباتهم من الحكومة.

وأوضح المحافظ أن هذا التوجيه يأتي تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو قطاع التعليم، وتزامناً مع تدشين العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على دعم الكادر التربوي بما يسهم في استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.