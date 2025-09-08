شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن تحالف دولي يستعد قريبا لمعركة صنعاء بالطيران والتقدم الميداني وهذا سبب التأخير "تقرير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في الرئاسة اليمنية عن بدء تشكّل إجماع دولي وإقليمي يهدف إلى القضاء نهائيًا على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحرير الأراضي اليمنية بالكامل، واستعادة السلطات الشرعية لزمام الحكم على كامل حدود البلاد.

ونقل موقع إرم نيوز، عن المصدر قوله، إن "فرنسا تقف على رأس قائمة الدول الكبرى التي تقود هذا الإجماع الدولي، ومن ثم تأتي الولايات المتحدة".

وذكر المصدر أن "ما يؤخر إعلان هذا الإجماع والشروع بالتحركات العسكرية في هذا الإطار هو تحفظ بريطانيا بخصوصه، التي لا تزال ترى أن تواجد ميليشيا الحوثيين في اليمن يخدم مصالحها".

وعن آلية التنفيذ المُتبعة في القضاء على ميليشيا الحوثيين، أكد المصدر أنه "سيتم التعامل معهم عسكريًا من خلال إضعافهم عن طريق قصفهم في الداخل بالطيران واستهدافهم بالرشقات الصاروخية، يصحبه بالتوازي تقدم ميداني للقوات العسكرية الموالية للشرعية، بشكل متزامن وموحد على أكثر من محور".

وأوضح المصدر أن "الفصل الأخير في الرواية الحوثية سيسدل الستار عليه قريبًا"، مشيرًا إلى أن إيران تستثمر في هذه المسرحية أكثر من الغرب.

وأضاف أن مليشيا الحوثيين خرجت عن السيطرة، خاصة بعد أحداث البحر الأحمر التي جعلت خطرها يتعدى اليمن إلى الإقليم والعالم، بعد أن وصل معها العالم إلى طريق مسدود في الحوار والتفاوض.

وذكر المصدر أن "الخطر الإيراني في سوريا ولبنان بات على وشك التلاشي، وصار من المهم التوجه نحو القضاء على الميليشيا الحوثية التي أصبحت درة العمامة الخمينية".

وأضاف أن خطر ميليشيا الحوثيين تصاعد من أقصى جنوب غربي الجزيرة العربية والمُشاطئ لأحد أبرز المنافذ البحرية على مستوى الملاحة الدولية.