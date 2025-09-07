شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستعدون لمحاكمة مواطنة أجنبية تعمل في منظمة اليونسيف.. تعرف على جنسيتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن الحوثي التابعة لإيران تنوي محاكمة مواطنة أردنية تعمل كنائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، بعد احتجازها منذ سبعة أيام في صنعاء.

وقال الإرياني إن الموظفة الأردنية، لونا شكري، وموظفين محليين ثمانية آخرين اختُطفوا من مكتب اليونيسف، حيث يتم استجوابهم تحت التهديد، كما صادرت المليشيا جوازات سفر جميع العاملين في المنظمة.

وأكد أن استمرار هذه الانتهاكات يضعف الثقة في قدرة المنظمات على العمل بحرية وأمان ويعطل تقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة وجود مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين، ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة للعاملين.

كما دعا منظمة العفو الدولية إلى توثيق الانتهاكات وإصدار بيانات دولية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، داعياً المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين.