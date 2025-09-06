شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :ضربة موجعه ...القبض على "خبراء" لبنانيين وسوريين يعملون مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية القبض على "خبراء" يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، ينشطون ضمن خلايا تعمل لصالح الحوثيين.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في عدن قبضت على هؤلاء "الخبراء"، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب آخرين يمنيين مرتبطين بالحوثيين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا "بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، للإشراف على ترتيب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذر وصول المعدات إلى صنعاء".

وأضافت الداخلية اليمنية أن "التحقيقات كافة أثبتت أن المصدر الرئيسي الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام الإيراني، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة"، وفق ما قالت الوزارة عبر موقعها.