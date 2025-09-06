شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للمليشيا تملأ المستشفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت المليشيا الانقلابية على الشرعية اليمنية، ضربة جديدة، أحدثت مهلكة دامية جديدة لقياداتها، بهجوم باغتها اليوم الجمعة (5 سبتمبر)، على مشارف العاصمة، وأوقع عشرات القتلى والجرحى بصفوفها، يضافون الى محصلات هجمات مماثلة تتصاعد في محافظة ابين.

أكدت هذا مصادر محلية وعسكرية في محافظة أبين، أفادت بأن "دورية مسلحة للواء الثالث دعم وإسناد أثناء (مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) تعرضت لهجوم مباغت أثناء مرورها في وادي عومران شرقي مديرية مودية، أدى لمقتل واصابة 11 من عناصر الدورية".

موضحة أن "الدورية تعرضت لتفجير عبوتين ناسفتين اثناء عبورها على الطريق، واستهدفت احدى العبوتين المركبة العسكرية بشكل مباشر، بينما أدى الارتباك الناجم عن الانفجار إلى اصطدام مركبة أخرى بها، وضاعف الخسائر البشرية، وهناك حالات خطيرة بين صفوف الدورية".

وذكرت مصادر طبية أن "مستشفى لودر استقبل جثة أحد القتلى وعددًا من الجرحى". منوهة بأن "أربع حالات من المصابين حرجة تم تحويلها على وجه السرعة إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن". مشيرة إلى أن "فرص نجاتهم قليلة نتيجة الاصابات البالغة التي تعرضوا لها".

ترافق هذا الهجوم الجديد على مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، مع اصطدام دورية لمليشيا "اللواء الاول دعم واسناد" اليوم الجمعة (5 سبتمبر) بحافلة ركاب في مدينة زنجبار بمحافظة ابين، اسفر عن مقتل ثلاثة من المليشيا واصابة مدنيين. حسب تأكيد مصادر محلية.

والسبت (9 اغسطس) تعرضت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الانقلابية والمتمردة على الشرعية، الى مهلكة دامية جديدة هي الثانية خلال اقل من 24 ساعة، كبدتها عددا من القتلى والجرحى بين الحياة والموت، كانوا على متن إحدى آلياتها العسكرية على مشارف العاصمة المؤقتة عدن.

تأتي هذه الكمائن المتلاحقة، امتدادا لكمائن مسلحة ينفذها القبائل في ابين، تواصل حصاد قيادات ومنتسبي مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، ردا على اعتداءاتها بحق ابناء مديريات ابين وانتهاكاتها حرمات منازلهم، بحملات مداهمة واقتحام، واعتقالات واغتيالات متوالية.

والجمعة (28 مارس 2025م) تعرض طقم مسلح لمليشيا ‘اللواء السادس دعم واسناد‘ التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة اثناء مروره على الخط العام شرق مديرية مودية، ما اسفر عن مقتل قائد الطقم واصابة 6 اخرين".

سبق هذا الكمين، تعرض مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الانقلابية، مطلع مارس الجاري، لمهلكة دامية جديدة وكبيرة، فجر الثلاثاء (4 مارس 2025م)، حصدت 19 من مسلحيها بين قتيل وجريح، على بعد بضعة كيلومترات فقط من العاصمة المؤقتة عدن.