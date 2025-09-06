شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة الموسم أم خطأ غير مقصود؟...تعرف على قائمة المنح الإماراتية في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل تزايد التساؤلات حول فرص التعليم والمنح الخارجية للطلاب اليمنيين، انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي "كشف" يُزعم أنه يُوثّق أسماء 100 طالب من محافظة الضالع، حصلوا على منح دراسية ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن المفاجأة كانت أن القائمة ليست سوى "وهم رقمي" يختلط فيه الواقع بالخيال، وفق ما كشفته مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها.

كشفٌ مزوّر يُربك الأهالي ويُثير الجدل

أثارت قائمة من المُفترض أنها تضم أسماء مستفيدين من منحة دراسية إماراتية في الضالع، جدلاً واسعًا على منصات مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك، حيث تداولها ناشطون محليون على أنها "إنجاز وطني" ودليل على دعم خارجي حقيقي للشباب اليمني

. لكن سرعان ما بدأت الشكوك تلوح في الأفق، بعد أن لاحظ متابعون تناقضات صارخة في أسماء المدرجين.

ووفق مصادر متخصصة في الشؤون التعليمية والتنموية في جنوب اليمن، فإن الكشف المتداول ليس له أي صلة ببرامج المنح الرسمية الحالية، مشيرة إلى أن القائمة تحتوي على:

أسماء مسؤولين حكوميين سابقين صدرت بحقهم قرارات رسمية بالتعيين أو الإعفاء.

أسماء شهداء وُثّقوا في كشوفات رسمية سابقة.

أسماء من كشوفات قديمة تعود إلى برامج دعم تعليمي لم تُنفَّذ منذ سنوات.

بل وحتى أسماء مُختلَقة لا تنتمي إلى أي سجلات رسمية معروفة.

"القائمة ليست إلا خليطًا من الأسماء المسروقة من سجلات مختلفة، تم تجميعها دون تحقق أو مسؤولية"، يقول مصدر تعليمي رفيع في الضالع، مُشيرًا إلى أن "مثل هذه المزاعم تُشعل الأمل ثم تُطفئه، وتُعرّض الطلاب للإحباط وتشويش مساراتهم الدراسية".

ما القصة وراء هذه "المنحة الإماراتية"؟

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الجهات الإماراتية أو اليمنية حول منحة دراسية شاملة لـ100 طالب من الضالع، إلا أن دولة الإمارات دعمت في السنوات الماضية مبادرات تعليمية في مناطق يمنية متعددة، كجزء من جهودها الإنسانية والتنموية. لكن هذه البرامج تُدار عبر قنوات رسمية، وتُعلن نتائجها عبر وسائل الإعلام المعتمدة أو مواقع الوزارات.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3,500 طالب يمني استفادوا من منح دراسية وبرامج تدريبية مدعومة من الإمارات منذ 2015، وفق بيانات صادرة عن مكتب التعليم في عدن. لكن لا توجد أي إشارات إلى برنامج جديد في الضالع بهذه الأعداد