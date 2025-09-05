شكرا لقرائتكم خبر عن ال الشيخ يعلق على منح الإمارات لطلاب الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي بالمجلس الانتقالي عبدالعزيز الشيخ على منح الإمارات لطلاب الجنوب .

وقال آل الشيخ : رحلة أمل جديدة بدأها أمس كوكبة من طلاب الجنوب المتفوقين من العاصمة عدن، وصولًا اليوم إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أبوظبي.

وأضاف : رحلة لم تكن لترى النور لولا الجهود المضنية التي قادها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ودعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين جعلوا من التعليم أولوية واستثمارًا طويل الأمد في الإنسان .

واختتم : في رسالة واضحة وشاملة تؤكد أن المستقبل يُصنع بعقول الشباب، وأن طريق النهضة والبناء يبدأ من قاعات العلم والبحث والمعرفة.