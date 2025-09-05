شكرا لقرائتكم خبر عن اثار موجة سخط واسعة...ناشط يمني يظهر في قناة إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار ناشط يمني، موجة سخط واسعة في الأوساط اليمنية، عقب ظهوره في مداخلة تلفزيونية على قناة إسرائيلية.

وظهر الناشط "مانع سليمان" في مداخلة تلفزيونية، على شاشة i24 News الإسرائيلية، الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب في الأوساط اليمنية.

واحتفى الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين، بظهور سليمان، في القناة الإسرائيلية، إلا أن ناشطين عبروا عن سخطهم من تصرفه.

وعلى مدار السنوات الماضية أثار سليمان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت السلطات المحلية في محافظة مارب القبض عليه، على ذمة قضايا مالية، لكنه نفى ذلك، ويؤكد أن سجنه بسبب قضايا نشر.

وقبل أسابيع أطلقت سلطات مارب سراحه بضمانة شخصيات قبلية، قبل أن يغادر المدينة إلى مكان مجهول، ومنه إلى عدن.