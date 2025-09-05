شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة وراء التسريبات...هل يعود علي ناصر إلى المشهد السياسي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الصحافي العميد علي منصور مقراط، رئيس صحيفة الجيش، من الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الرئيس علي ناصر محمد مؤخرًا، والتي وصلت حد ترويج صور قديمة وزعم لقاءات عُرض خلالها عليه منصب رئيس وزراء صنعاء وقبوله ذلك العرض أثناء تواجده في مسقط.

وقال مقراط إن هذه التسريبات لا تعدو كونها "افتراءات مكشوفة ومفضوحة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لعاقل أو حتى "جاهل أحمق" أن يصدقها. وأكد أن زعيمًا بحجم وتاريخ وتجربة الرئيس علي ناصر محمد لن يقبل أو يتحاور على مناصب لا تخدم الوطن ولا تعكس مشروعه الوطني.

وأوضح مقراط أنه حتى لو عُرض على الرئيس ناصر منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلفًا للرئيس رشاد العليمي أو للمشاط، فلن يقبل، مهما كانت الضمانات الدولية، لأن مواقفه المعلنة والدائمة تركز على السلام ووقف الحرب والحوار من أجل وطن واحد برئيس واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، وليس الدخول في صفقات مجتزأة.

وأعاد مقراط التذكير بالمرحلة الذهبية التي قاد فيها الرئيس علي ناصر محمد الدولة بين عامي 1980 و1986، مؤكدًا أن تلك الحقبة ما زالت محفورة في ذاكرة الناس في عدن والمحافظات الست للجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية سابقًا، حيث يستحضرها المواطنون بكثير من الحنين ويعتبرونها تجربة لن تتكرر حتى بعد مئة عام، رغم محاولات البعض طمس إنجازاتها.

واختتم الصحافي علي منصور مقراط حديثه بالدعاء للرئيس علي ناصر محمد بطول العمر والصحة، مؤكدًا أن إرثه الوطني سيظل حاضرًا مهما حاول المغرضون الإساءة إليه.