شكرا لقرائتكم خبر عن القدس: إسرائيل تهدد بإنزال "الضربات التوراتية العشر" على الحوثيين بعد تصاعد الهجمات الصاروخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده ستنزل “الضربات التوراتية العشر” على جماعة الحوثيين في اليمن، في تهديد جاء عقب تقارير عن إطلاق صواريخ جديدة من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وكتب كاتس على منصة “إكس”: “الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مجدداً. ضربة الظلام، ضربة الأبكار – سنُكمل الضربات العشر كاملة”، في إشارة إلى الكوارث التي يصفها “سفر الخروج” في الكتاب المقدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صاروخاً أطلق من اليمن سقط خارج الأراضي الإسرائيلية يوم الخميس، بينما أعلن الأربعاء اعتراض صاروخين للحوثيين. وكانت الجماعة قد تبنت، الاثنين، هجوماً صاروخياً في البحر الأحمر أصاب ناقلة النفط الإسرائيلية “سكارليت راي”.

واستأنف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل هذا الأسبوع، رداً على اغتيال رئيس وزرائهم أحمد غالب الرهوي وتسعة من وزرائه في غارة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي. ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت الجماعة عدة هجمات على إسرائيل، كما استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن حملة عسكرية ضدها مطلع هذا العام قبل التوصل إلى هدنة بوساطة عُمانية في مايو/أيار.

غير أن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل عملياتهم ضد إسرائيل، بينما نفذت تل أبيب سلسلة ضربات جوية في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت موانئ ومواقع تابعة للجماعة.