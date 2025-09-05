شكرا لقرائتكم خبر عن كشف المستور عن الضربة الإسرائيلية و إجراءات التمويه الحوثية...وزراء "الرهوي"سلموا هواتفهم ونقلوا بحافلات مظللة للإجتماع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة ، أن ميليشيا الحوثي استكملت، خلال اليومين الماضيين، المرحلة الأولى من عملية تفريغ الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة من أرقام وزراء حكومة “الرهوي”، التي تعرضت مؤخرًا لضربة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل غالبية أعضائها، ولم ينجُ منهم سوى أربعة وزراء، يعاني معظمهم من إعاقات جسدية خطيرة.

وبحسب المصادر، شملت عملية التفريغ أيضًا اتصالات أقارب الوزراء من الدرجتين الأولى والثانية، ضمن تحقيق داخلي موسّع تقوده أجهزة المخابرات الحوثية بعد الهجوم المفاجئ الذي استهدف اجتماعًا للحكومة في منزل القيادي البارز زبارة.

وأكدت المصادر أن الجماعة بصدد الدخول في مرحلة جديدة من التحقيقات، ستطال أكثر من عشرين شخصًا يشتبه بتواصلهم مع أعضاء الحكومة قبل ساعات من الغارات.

وتسود حالة من القلق والريبة داخل أوساط الحوثيين، حيث تتصاعد اتهامات لبعض الشخصيات بالتورط في اتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية، بينها الاستخبارات الإسرائيلية، فيما يرى آخرون أن الضربة جاءت نتيجة اختراق تقني متقدم لأجهزة الاتصالات الخاصة بالوزراء.

وأضافت المصادر أن وزراء “الرهوي”، وقبيل الاجتماع المستهدف، سلّموا هواتفهم المحمولة لأجهزة الأمن الحوثية في جامع الصالح، ثم نُقلوا على متن حافلات بزجاج مظلّل “معكّس” لإخفاء الموقع، غير أن المخابرات الإسرائيلية كانت على علم مسبق بالزمان والمكان.

وتعد هذه الضربة الأقسى والأكثر خطورة التي تتعرض لها حكومة “الرهوي”، ما يثير تساؤلات عميقة حول مستوى الاختراق الأمني والتقني الذي وصلت إليه الاستخبارات الإسرائيلية داخل الدائرة الحوثية الضيقة