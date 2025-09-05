شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في العاصمة الان .. مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة في هذه الاثناء، حدثا مفاجئا لملايين المواطنين وفاجعا لمئات الالاف منهم، ولم يكن متوقعا خصوصا بعد التطورات المتسارعة التي حدثت خلال الاسابيع الماضية، على صعيد "الاصلاحات الاقتصادية والمالية"، والتحسن النسبي لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن، منذ بدء مساء اليوم الخميس (4 سبتمبر) ظلاما دامسا وحرا لاهبا جراء خروج غالبية محطات الكهرباء عن الخدمة، نتيجة العجز في التوليد، بفعل نفاد الوقود المخصص لمحطات الكهرباء، حسب مصادر في مؤسسة كهرباء عدن.

المصادر الفنية في مؤسسة الكهرباء، أكدت "توقف الكهرباء وإنهيار الخدمة لساعات طويلة في عدن، بعدما ارتفع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات عدن، إلى أكثر من 14 ساعة في اليوم، بفعل نقص الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء".

وأوضحت المصادر نفسها أن "محطة الرئيس تعمل بقدرة 65 ميجا وات، فيما محطة المنصورة تنتج قرابة 40 ميجا وات، بينما الحاجة الفعلية تصل لأكثر من 700 ميجا وات". داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها الى "سرعة التدخل بالدعم".

يشار إلى أن ازمة تدهور خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، تثير سخط المواطنين باعتبارها "غير مبررة بالمرة"، حسب تأكيدهم. مشيرين إلى "فساد كبير مستمر في عملية توريد وقود محطات توليد الكهرباء يستنزف ملايين الدولارات لكن على الورق مع الاسف".