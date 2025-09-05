شكرا لقرائتكم خبر عن مطار يمني يستقبل أول رحلة جوية للخطوط اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جديدة نحو استئناف الحركة الجوية وتنشيط قطاع النقل الجوي بمحافظة شبوة، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن إدراج رحلاتها من وإلى مطار عتق الدولي ضمن جدولها الإلكتروني، وذلك تأكيدًا لإعلان معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، خلال اتصاله الهاتفي مع محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، الذي حدد يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري موعدًا رسميًا لعودة الرحلات الجوية إلى المطار.

وبحسب الجدول المعلن، ستنطلق الرحلة الافتتاحية برقم IY400 على متن طائرة من طراز ايرباص A320-AFB، حيث تقلع من مطار عدن الدولي عند الساعة 10:00 صباحًا لتصل إلى مطار عتق الدولي في تمام الساعة 10:40 صباحًا. فيما ستغادر الرحلة العكسية برقم IY401 من مطار عتق عند الساعة 11:30 صباحًا متجهة إلى مطار عدن الدولي لتصل الساعة 12:10 ظهرًا.

كما أوضحت الشركة أن الرحلات ستتكرر بشكل منتظم كل أسبوعين، وتم إدراجها في نظام الحجوزات الإلكتروني لضمان سهولة الحجز للمسافرين.

وأكدت إدارة الخطوط اليمنية توجيهها لكافة الطواقم والجهات المعنية ببذل أقصى الجهود وتوفير الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح عملية إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار عتق الدولي، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والسياحية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.