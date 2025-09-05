اخبار اليمن

الكشف عن صاحب مقترح إبتعاث طلاب للإمارات

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور جلال حاتم أن ابتعاث طلاب للدراسة بالامارات كان قراره.

 

وقال حاتم: ‏سعادتي اليوم لا توصف.. فقد تحقق احد مقترحاتي التي قدمتها للقيادة قبل 3 سنوات.

 

واضاف : وإن كنت اتمنى لو يزداد عدد المبتعثين مع التركيز على التخصصات العصرية.

 

وأوضح : وهذا لن يتحقق إلا إذا قدمت كل وزارة ومؤسسة حكومية لاحتياجاتها المواكبة للتحول الرقمي.

 

و أشار : علينا ان نستعد لليوم التالي، وكأن يوم الاستقلال الثاني هو يوم غد.

 

واختتم :شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة..

شكراً للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ومعه كل الأوفياء.

 

 

 

 

