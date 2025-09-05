شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن صاحب مقترح إبتعاث طلاب للإمارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور جلال حاتم أن ابتعاث طلاب للدراسة بالامارات كان قراره.
وقال حاتم: سعادتي اليوم لا توصف.. فقد تحقق احد مقترحاتي التي قدمتها للقيادة قبل 3 سنوات.
واضاف : وإن كنت اتمنى لو يزداد عدد المبتعثين مع التركيز على التخصصات العصرية.
وأوضح : وهذا لن يتحقق إلا إذا قدمت كل وزارة ومؤسسة حكومية لاحتياجاتها المواكبة للتحول الرقمي.
و أشار : علينا ان نستعد لليوم التالي، وكأن يوم الاستقلال الثاني هو يوم غد.
واختتم :شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة..
شكراً للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ومعه كل الأوفياء.