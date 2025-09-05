شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني "خبر حصول مئة طالب على منح من المفترض أن يعني هذه الجهة ، والتعليقات على الخبر تحمل هذا الطابع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي اليمني معن دماج أن الخبر عن توديع عيدروس الزبيدي لمائة طالب حصلوا على منح لدولة الإمارات العربية المتحدة .. من المفروض أن يعني منتسبي المجلس الانتقالي اساسا ..فهي منحت اصلا " لتنظيم" سياسي وليس للدولة..

وقال إنه من المؤكد أن هناك منح تقدم من دول ومؤسسات ولا يسمع بها أحد او لا يعرف من هي الجهات أو المعايير التي تحدد استحقاق الحاصلين عليها ،، ومن المؤكد أن دول مثل قطر والسعودية تقدمها لشخصيات وأحزاب وهيئات بل من المرجح أن دول مثل تركيا تفعل ذلك فضلا عن مؤسسات تمول من هذه الدول مثل مؤسسة توكل كرمان ..

تابع قائلاً "طبعا سابقا أحزاب كانت تحصل على مثل هذه المنح مثل حزب البعث للعراق وسوريا وكانت تثير اللغط بين عناصرها عن المعايير الخ

اللبس الذي يمكن أن يحدث ويخرج الحديث عنها عن قواعد المجلس وأنصاره يعود للمواقع التي يشغلها اللواء عيدروس الزبيدي كعضو في مجلس القيادة الرئاسي ورئيس للمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يقدم نفسه كزعيم وقائد للجنوب وليس مجرد قائد لتنظيم أو حزب" .

واختتم القول "للأسف أغلب التعليقات التي قرأتها على الخبر تحمل طابعا مناطقيا وهو الأمر الذي يعكس طبيعة الأوضاع والاصطفافات الحاصلة في الجنوب واليمن بشكل عام !!" .