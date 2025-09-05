شكرا لقرائتكم خبر عن اول انتخابات ديمقراطية في اليمن منذ اندلاع الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتخب أبناء قرية ذي هبيل وما جوارها في عزلة الشعوبة بمديرية المعافر بمحافظة تعز اليوم الخميس امين شرعي للمنطقة في مشهد ديمقراطي تتافسي جميل .

وقال المواطنين ان الانتخابات أتت تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 1 لسنة 2008م .

وقد تقدم للترشح اربعة اشخاص فاز منهم الاستاذ مهيوب عبدالحميد الزبيري بعد ان نال ثقة مجتمعه .

وتعد هذه الانتخابات هي الاولى منذ اندلاع الحرب في العام 2014م .