شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحكم الحصار على غزة وسط تحذيرات من عمليات عسكرية "طويلة" وارتفاع حصيلة الضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل تحكم الحصار على غزة وسط تحذيرات من عمليات عسكرية "طويلة" وارتفاع حصيلة الضحايا

وسط قصف متواصل وتصعيد عسكري غير مسبوق، أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش أصبح يفرض حصارًا كاملاً على مدينة غزة، مُشيرةً إلى أن عملية السيطرة عليها لن تكون سريعة. يأتي هذا التطور بعد أن أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على عدم إمكانية وقف الحرب قبل تحقيق "النصر وحسم المعركة".



وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 119 قتيلاً، من بينهم مدنيون كانوا يبحثون عن المساعدات، وصحفيان.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تشمل القصف الجوي والمدفعي، لليوم الثلاثين على التوالي، مستهدفةً المنازل السكنية ومخيمات النازحين.



ومع استمرار نزوح السكان من الشمال إلى الجنوب، حذر الجيش الإسرائيلي سابقًا من أن إخلاء المدينة "لا مفر منه"، بينما وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطط الإخلاء بأنها "مستحيلة" وغير قابلة للتنفيذ. وتُشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من سكان القطاع قد نزحوا بالفعل مرة واحدة على الأقل خلال فترة الصراع.

وفي خطوة لتعزيز الهجوم، استدعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا نحو 50 ألف جندي احتياط للمشاركة في العمليات العسكرية، ومن المتوقع استدعاء المزيد قريبًا.