شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، وذاك قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.



وقال الجيش في بيان: "تم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم تفعيل أي إنذارات وفقاً للسياسة المتبعة".



وقبل ذلك تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن "رصد إطلاق مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل ويستعد الجيش الإسرائيلي لاعتراضها".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي أن قواتها أصابت سفينة نفطية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر.

كما يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين غبر المعترف بها دولياً وعدد من الوزراء في قصف على مدينة صنعاء الخميس.

وتهاجم جماعة الحوثي بشكل متكرر أهدافاً إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات.