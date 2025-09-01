شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب أسعار الصرف في عدن.....هل ينهار الريال اليمني؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضارب أسعار الصرف في عدن.....هل ينهار الريال اليمني؟

شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حالة من التذبذب اليوم الاثنين، حيث تفاوتت أسعار العملات الأجنبية رغم محاولات البنك المركزي تثبيتها.

وبحسب مصادر مصرفية، استقر السعر الرسمي للبنك المركزي عند:

الدولار الأمريكي: 1617 ريالًا للشراء، و1630 ريالًا للبيع.



الريال السعودي: 425 ريالًا للشراء، و428 ريالًا للبيع.

لكن الأسواق الموازية أظهرت واقعًا مختلفًا، حيث تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 370 و390 ريالًا يمنيًا للشراء في تعاملات المضاربة، بينما ظل سعر البيع عند المستوى الرسمي.