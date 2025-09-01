اخبار اليمن

انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل السعودية.. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟

0 نشر
0 تبليغ

  • انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل السعودية.. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟ 1/2
  • انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل السعودية.. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل .. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل السعودية.. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟

شهدت المياه قبالة سواحل ينبع السعودية حادثًا مثيرًا للقلق، حيث أبلغت منظمتان بحريتان بريطانيتان عن انفجار قوي بالقرب من سفينة شحن إسرائيلية.


أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة، التي تحمل علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل، سمعت دوي انفجار بعد سقوط جسم مجهول بالقرب منها، ما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم الغامض.


يأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان الحوثيين مقتل قيادات بارزة لهم في غارة إسرائيلية على صنعاء، أعقبها تهديد مباشر من زعيمهم، عبد الملك الحوثي، بتصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل.


ورغم أن الحوثيين يشنون هجمات مستمرة على مواقع إسرائيلية منذ نوفمبر 2023، لم يصدر عنهم أي تعليق رسمي بخصوص حادثة اليوم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول ارتباطهم المحتمل بالواقعة.

facebook.png

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا