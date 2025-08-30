اخبار اليمن

وفاة طفلتين غرقاً في حادث مأساوي بمحافظة صنعاء

تسبب حادث غرق مأساوي في صدمة لأهالي قرية النخلة بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء، بعد أن توفيت طفلتان كانتا تلعبان بالقرب من المياه.


وذكرت مصلحة الدفاع المدني أن الطفلتين هما عُلا نجيب عبده مصلح العتمي (11 عاماً) وورود علي محمد شبيل (12 عاماً). 


وقد تم العثور على جثتيهما بعد ساعتين من الحادث، حيث تم نقلهما إلى الوحدة الصحية لتسليم الجثمانين للجهات المعنية.


ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء على مخاطر المسطحات المائية في المناطق الريفية، وضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات السلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

