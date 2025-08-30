اخبار اليمن

شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر السفر في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر السفر في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر السفر في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواجه المغتربون اليمنيون صعوبات متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تفر الطيران والحافلات، مما يثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم.

 

وقد وصل سعر تذكرة الطيران من عدن إلى جدة إلى ما يعادل 1880 ريالاً سعودياً، بعد أن كان سعرها في السابق 1200 ريال. 


أما بالنسبة لتذاكر الحافلات، فقد ارتفع سعرها من عدن إلى الرياض ليصل إلى 162 ألف قعيطي، مقارنةً بسعرها السابق البالغ 84 ألف قعيطي.


ويأتي هذا الارتفاع في ظل تدهور مستمر في قيمة العملة اليمنية، ما يضاعف من معاناة المغتربين الذين طالبوا بضرورة التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر في أسعار تذاكر السفر.
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا