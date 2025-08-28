شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يستأنف توزيع المساعدات في شمال اليمن بعد توقف ثلاثة أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برنامج الغذاء العالمي يستأنف توزيع المساعدات في شمال اليمن بعد توقف ثلاثة أشهر

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن اكتمال دورة توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال اليمن، وذلك بعد تعليق دام قرابة ثلاثة أشهر.



وذكر البرنامج في تقريره الأخير حول الأمن الغذائي في اليمن، أنه أنهى الدورة الثانية من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة (TEFA) أواخر شهر أغسطس، حيث استهدفت 803 آلاف شخص في 25 مديرية تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة السريعة للطوارئ، والتي تهدف للتخفيف من تدهور الوضع الغذائي الذي تفاقم بعد توقف المساعدات العامة في ديسمبر 2023.

في المقابل، أوضح البرنامج أنه يواصل تقديم المساعدات العامة لحوالي 3.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جنوب البلاد. وقد أكمل البرنامج ثلاث دورات توزيع بنهاية يوليو الماضي، وهو حاليًا بصدد إتمام الدورة الرابعة وبدء الخامسة.

من جهة أخرى، حذر برنامج الغذاء العالمي من أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 17% فقط من التمويل المطلوب حتى منتصف أغسطس، الأمر الذي يهدد حياة الملايين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.