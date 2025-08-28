شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكتب شهادة للتاريخ قبل دخوله غرفة العمليات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الصحفي اليمني المشهور فتحي بن لزرق، "شهادة لله" عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث في شهادته عن رئيس الوزراء اليمني "سالم بن بريك"، وجهودة المستمرة في مكافحة الفساد وإيقاف العبث بالمال العام، وجاءت شهادة بن لزرق قبل ساعات قليلة من إعلانه أنه سيخضع لعملية جراحية للغدة الدرقية في جمهورية مصر العربية.

وقال الصحفي بن لزرق في مقاله الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس، وأيضًا حسابه على الفيسبوك:

"شهادة لله ولكي لا يختلط الامر على كثيرين .

الاستاذ سالم بن بريك رئيس الوزراء .

شهادتي بخصوص هذا الرجل مجروحة .

منذ تبوأه منصب وزير المالية كان اول من حارب التوريدات المالية خارج اطار البنك المركزي اليمني .

اول من اوقف الصرفيات المالية العبثية لبعض الصناديق الحكومية، اول من منع تصرفات بعشرات المليارات من الريالات .

يقود الرجل من موقعه اليوم رئيساً للوزراء جهداً نلمسه جميعاً اليوم في ايقاف العبث المالي على كافة الأصعدة .

يخوض الرجل المعركة الاخيرة التي لو فشلت وسقط فيها مهزوما فان خيار مغادرة اليمن سيكون الخيار النهائي والأخير لكل من يستطيع ان ينفد بجلده من هذه البلاد.

أقف الى جانبه وفي وصفه وادعمه وأسنده علماً انه احد ابرز المعارضين لكشف الإعاشة سيء الصيت ولكنه يحتاج الى جهدكم ودعمكم ..

وعليه ..

ولكي لا تشوش الصورة أقولها بوضوح.

قفوا الى جانبه وادعموه ..

الرجل في مهمة تفكيك عقد من الفساد والفوضى ..!

يبحر وسط كم هائل من الألغام والمصاعب.

هذه المحاولة الأخيرة للنجاة بالمركب من الغرق..

ودونها الغرق الأخير..

فتحي بن لزرق