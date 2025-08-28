شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات...فلكي يمني يطلق إنذارًا عاجلًا: أمطار غزيرة وفيضانات وشيكة تهدد هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الخبير الفلكي والمهتم بشؤون الطقس جميل الحاج، تنبيهًا عاجلًا يحذر فيه المواطنين من حالة جوية خطيرة متوقعة وغدًا الأربعاء، قد تجتاح معظم المحافظات بأمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا، مع مخاطر كبيرة لسيول جارفة وعواصف رياح.

وأوضح الحاج في بلاغ وصل نسخة منه إلى نافذة اليمن، أن احتمالات الهطول الغزير تشمل محافظات: إب، تعز، ذمار، الحديدة، ريمة، المحويت، صنعاء، عمران، حجة، صعدة، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت، إضافةً إلى أجزاء من البيضاء، مأرب والجوف.

وأضاف أن العاصمة صنعاء قد تشهد تفاوتًا في مستويات الهطول بين أحياء مختلفة، ما بين أمطار غزيرة وأخرى متوسطة إلى خفيفة. كما رجّح أن تكون مناطق غرب إب وشمال تعز وجنوب شرق الحديدة وجنوب غرب ووسط ذمار الأكثر تعرضًا لغزارة الأمطار، مع احتمالات امتدادها نحو ريمة.

وأشار الحاج إلى أن يوم الأربعاء قد يشهد تصاعدًا في غزارة الأمطار على حضرموت وشبوة وأبين، إلى جانب استمرار هطولها على المحافظات الأخرى. وتوقّع أن تكون الأمطار الأشد غزارة في سواحل ومديريات الحديدة، تعز، حجة، المحويت، غرب صعدة، وأجزاء من عمران وجنوب غرب صنعاء.

ودعا الخبير الفلكي المواطنين إلى اليقظة والحذر من مخاطر السيول الجارفة، وانهيارات التربة، والعواصف الرعدية والبرد الكثيف، مشددًا على ضرورة متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن مركز الأرصاد اليمني للتعامل مع أي تغيرات أو انحرافات محتملة في مسار الحالة الجوية.