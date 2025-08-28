شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:السيول تجرف المذيع عبداللطيف الزيلعي(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرفت السيول سيارة المذيع عبداللطيف الزيلعي في الحديدة.

وقال المذيع عبداللطيف الزيلعي:الحمدلله على سلامتي وسلامة اخي حصل وبكل بكل برود ان اخي طفى جواله وهو في وادي عند احد المشاريع والدنيا مطر وسيل واتصل اسال يقولو خرج من موقع المشروع واسأل البيت يقولوا ما وصل

واضاف:ما تحملت وخرجت ادور بعده وشلني السيل والحمدلله فقدت سيارتي لكن خرجوني أهالي القرى بكرم الله ولطفه وبالحبال والحمدلله اخي طلع بخير المهم اذا في اي اشاعة لا تصدقوها ونصيحتي اي احد قبل ما يطفي جواله او يقدم على شيء يبلغ اهله بس