شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مفاجئ يباغت طارق عفاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باغتت تعز، طارق عفاش قائد ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن، بوضعه على محك اختبار جريء لنواياه حيال تعز، وما إذا كان بالفعل "يهتم لامر المحافظة وتحريرها وتخفيف معاناتها جراء الحرب والحصار"، أم أنه "يغذي ازمات تعز ويضمر نوايا اجتياحها والسيطرة عليها".

جاء هذا بإطلاق منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز مبادرة شاملة لإنقاذ قطاع المياه، في ظل أزمة متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من السكان وتفاقم المخاطر الصحية والإنسانية في المدينة، علاوة على تهديد امن واستقرار تعز، وتعريضها للوقوع في الفوضى والسقوط بسيطرة جماعة الحوثي او قوات الامارات في الساحل الغربي.

وأكدت المبادرة "أن الحصار وتدمير البنية التحتية منذ 2015 سبب شللا شبه كامل لمؤسسة المياه، حيث لم يبقَ سوى بئر واحد يعمل بقدرة محدودة"، وأن "70% من سكان تعز فقدوا وصولهم إلى مياه آمنة، وارتفعت كلفة الحصول عليها بأكثر من 400% منذ بدء الحرب، مع اعتماد متزايد على مصادر غير صالحة للشرب، أدى لتفشي الاوبئة".

كاشفة عن "إهدار نحو 51 مليون دولار من منح المانحين بين 2019 و2020 دون أثر فعلي، ونهب أصول المؤسسة، وبيع الديزل المخصص لتشغيل الآبار في السوق السوداء، وفشل مشاريع ممولة كـ”مشروع الشيخ زايد في الضباب". وأن "محافظة تعز تفتقر لدراسات علمية دقيقة وبيانات واضحة للأحواض والآبار، وسط غياب الشفافية والحوكمة".

وارتكزت المبادرة التي حملت عنوان: “أزمة المياه في محافظة تعز: مسارات الإنقاذ والإصلاح المؤسسي”، في رؤيتها لحل ازمة المياة في تعز، على مقاربة متعددة المستويات تبدأ بحلول عاجلة وتمتد حتى إعادة هيكلة القطاع على مدى عشر سنوات، بدءا من إنشاء “خلية إنقاذية” بصلاحيات استثنائية تضم ممثلين عن مختلف الاطراف ذات العلاقة.

موضحة أن "خلية الانقاذ، تضم ممثلين عن كل من: مؤسسة المياه، والجهات الرسمية، وخبراء مستقلين، وشخصيات مجتمعية وأمنية، لإدارة الملف بشكل يومي وتنسيق الجهود مع السلطة المحلية والحكومة والمانحين"، وأن "تعمل الخلية وفق ثلاثة مستويات زمنية: عاجل (6–12 شهرًا)، ومتوسط (1–3 سنوات)، واستراتيجي (3–10 سنوات)" لكل منها مهام.

وحددت مهام المستوى الاول (عاجل: 6-12 شهرا)، في "استعادة تشغيل مصادر المياه، ضبط الأسعار، إنهاء سيطرة النافذين، حصر الأصول المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة لضخ المياه". والمستوى الثاني "تعزيز الموارد عبر حصاد مياه الأمطار، وضع لوائح للمخالفات، ربط تراخيص المباني بإنشاء خزانات، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي".

مضيفة: إن مهام المستوى الاستراتيجي (3–10 سنوات) "إعادة هيكلة القطاع مؤسسيًا، تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر من المخا، وضع سياسة للحد من استنزاف المياه في زراعة القات، وإنشاء صندوق للتنمية الريفية". وأكدت المبادرة أن "إنقاذ مدينة تعز من العطش يتطلب إرادة سياسية صادقة، وتحييد ملف المياه عن النزاعات العسكرية والسياسية".

مبادرة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز لإنقاذ قطاع المياه، اختتمت بالتشديد على أن "أي تسويات أو خرائط سلام تتجاهل هذا الملف ستفقد مشروعيتها". ودعوة "جميع الأطراف، من السلطة المحلية والحكومة إلى المنظمات الدولية والقطاع الخاص، إلى الانخراط الجاد في مصفوفة الحلول المقترحة، باعتبار المياه حقًا إنسانيًا لا يقبل المساومة".

وتسيطر قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات بقيادة طارق عفاش، على عدد من مديريات محافظة الحديدة، ومديريات محافظة تعز وفي مقدمها المخا وميناؤها. ما يجعل طارق عفاش، في مواجهة مع دعم انشاط محطة تحلية للمياه في المخا، بدلا عن وضع احجار اساس ابار ارتوازية بتمويل اماراتي.

يُتهم طارق عفاش، وشقيقه عمار، رئيس جهاز استخبارات الساحل الغربي لليمن والقرن الافريقي" الممول من الامارات، بالسعي لزعزعة امن تعز عبر خلايا الاغتيالات وعصابات مسلحة، لنشر الفوضى في المدينة وتأجيج السخط الشعبي، ضمن مساعي الامارات لتأمين سيطرتها على مديرية وميناء المخا، واجتياح ريف تعز وصولا الى لمدينة تعز.

ويُعد طارق عفاش، متمردا على الدولة اليمنية، منذ تمرده في (ابريل 2012) على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي باقالته من قيادة "الوية الحرس الخاص" التابعة لعمه الرئيس الاسبق علي عفاش، مرورا بمشاركته في الانقلاب على الرئيس هادي في سبتمبر 2014م، ثم فراره من صنعاء وتجميع قواته للساحل الغربي.

شارك طارق عفاش وأحمد علي عفاش مع الرئيس الاسبق علي عفاش، في انقلاب 21 سبتمبر 2014م بتسليم جماعة الحوثي معسكرات ومخازن اسلحة الجيش، قبل أن يعلنا شراكتهما بسلطات الانقلاب، في اغسطس 2016م، وجاهر طارق بمشاركة كتائب قناصته لمليشيا الحوثي، في الهجوم على الحديدة وتعز وعدن وباقي المحافظات.