حكومة الحوثيين تطلق نكتة! (تفاصيل)

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، ما اعتبره مراقبون للشأن اليمنية "نكتة"، جاءت على لسان رئيسها، احمد الرهوي اليافعي، في سياق تعليقه على الموجة الجديدة للغارات طيران جيش الكيان الاسرائيلي على صنعاء، مساء الاحد (24 اغسطس) إثر تصعيد الجماعة هجماتها على الكيان ومطاراته.

وقال الرهوي في فعالية احتفائيه بما يسمى "المولد النبوي" بصنعاء: إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتكرر ضد الأهداف ذاتها إنما هو في الواقع يجسد عجز العدو وفشله الاستخباراتي الذريع في اليمن". وأردف: "أن كمية النفط المحترقة في محطة الوقود لا تساوي ربع الوقود الذي استهلكته الطائرات المشاركة في العدوان".

مضيفا: "أن العدو الصهيوني لا يمتلك أي معلومات استخباراتية أو بنك أهداف لأن اليمن بفضل من الله قد تخلص من العملاء والمرجفين والمثبطين وبائعي أنفسهم ووطنهم بالريال السعودي والدرهم والدولار". وأشار إلى أن "العدو عمد مجددا إلى محاولة تضخيم عدوانه الإجرامي من خلال استهدافه محطة حزيز للكهرباء ومحطة وقود".

وتابع: "العدو يحاول أن يظهر أمام مستوطنيه الغاصبين بأنه حقق انتصارا فيما هو في الواقع انتصار وهمي وكاذب". متحدثا عن "ما سببه صاروخ فلسطين 2 الانشطاري الذي عجزت دفاعات العدو عن التصدي له، من خوف ورعب في أوساط العدو وقطعان الصهاينة". في اشارة الى تعطيل الملاحة الجوية وهروع المستوطنين للملاجئ.

معلنا "استمرار عمليات اسناد غزة مهما كانت حجم التضحيات والتداعيات الناجمة عن هذا الموقف المبدئي الديني الأخوي والأخلاقي". ودعا "من يناصبون الشعب اليمني العداء دون مبرر وخاصة المملكة السعودية، إلى العودة إلى رشدها وإلى الاتفاق الذي كانت على وشك التوقيع عليه، لتجنب أي تصعيد جديد". حسب "سبأ" في صنعاء.

إلى ذلك، صدر من دولة قطر اعلان عن خيار وحيد امام جماعة الحوثي، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بينها وبين الكيان الاسرائيلي، و"الرفض الاسرائيلي التعاطي بايجابية مع جهود الوساطة التي تبذلها قطر لايقاف العدوان على قطاع غزة وانهاء الحصار المحكم على القطاع"، والمتسبب في مجاعة تتصاعد حالات وفياتها يوما تلو اخر.

ونفذ طيران الكيان الاسرائيلي مساء الاحد (24 اغسطس) موجة جديدة من غاراته على العاصمة صنعاء، استهدفت محطتي كهرباء حزيز ومحطة شركة النفط في شارع الستين، بمشاركة "14 طائرة حربية القت 40 صاروخا وقذيفة"، واعلنت جماعة الحوثي "تمكن دفاعاتها من تحييد معظمها".