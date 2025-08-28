ابتداءً من اليوم.. السعودية تمنع إصدار تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين إلا بعد تنفيذ 7 شروط جديدة

تعتبر تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية من أبرز التأشيرات التي يطلبها اليمنيين، ورغم أن تأشيرة الزيارة متاحة لجميع الجنسيات، إلا أن اليمنيين المقيمين في السعودية هم الأكثر طلباً لهذه التأشيرة لعدة أسباب، أهمها قرب المسافة بين اليمن والسعودية وهو ما يتيح لليمنيين المقيمين في المملكة استقدام أسرهم من خلال تأشيرة الزيارة العائلية بكل يسر وسهولة.

السعودية تمنع إصدار تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين إلا بعد تنفيذ 7 شروط جديدة

أجرت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من التحديثات على نظام استخراج الزيارة العائلية، وذلك بهدف تنظيم عملية استقدام الوافدين لعوائلهم وأقاربهم الذين تشملهم تأشيرة الزيارة العائلية، وقد وضعت الخارجية شروط جديدة يجب توفرها عند التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية، وتنطبق هذه الشروط على جميع الجنسيات بما في ذلك الجنسية اليمنية، وهي كالآتي:

- صورة إقامة طالب الزيارة، وتكون سارية الصلاحية.

- جواز سفر ساري المفعول للمطلوب في التأشيرة لا تقل عن 8 أشهر.

- إثبات صلة القرابة مثل عقد الزواج او البطاقة العائلية.

- شهادات الميلاد للأولاد واثبات عزوبية للبنات فوق سن 17.

- اذن سفر للمتزوجة من زوجها أو ولي الامر في حالة طالب الزيارة غير الزوج.

- صورتين شخصية.

- تأمين صحي يغطي فترة الزيارة.

الفئات المستهدفة بالزيارة العائلية

اتأحت التعديلات الجديدة منح تأشيرة الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط، وهم كالتالي:

- الزوج أو الزوجة.

- الأبناء.

- الوالدان.

يهدف هذا التحديد إلى ضمان أولوية لم الشمل للأسرة المباشرة وتقليل الطلبات غير الضرورية التي قد تشكل ضغطاً على المنظومة الإجرائية

أهداف الشروط الجديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

تهدف التعديلات التي أجرتها السعودية على نظام إصدار تأشيرة الزيارة العائلية إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

- تنظيم حركة دخول الزوار بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية والإجراءات الأمنية.

- تسهيل لم شمل الأسر مع الحفاظ على النظام.

- رفع كفاءة معالجة الطلبات من خلال تقليل الطلبات غير المطابقة للشروط.