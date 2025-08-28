شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة السعودية في تراجع سوق العقارات في اليمن وانخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير اعلامية عن علاقة السعودية، في تراجع أسعار العقارات في اليمن، بشكل حاد وغير مسبوق.

فقد شهد قطاع العقارات في اليمن خلال الفترة الماضية، تدهورًا كبيرًا وغير مسبوق، مع انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 60% في صنعاء ومدن يمنية أخرى مثل عدن وحضرموت وإب، وذلك خلال شهر واحد فقط.

ويأتي هذا الانهيار، وفقًا لتقرير نشره "العربي الجديد"، عقب قرار سعودي جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات بسهولة وبدون شروط معقدة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين اليمنيين والمغتربين إلى تحويل استثماراتهم من اليمن إلى السعودية، التي تُعتبر سوقًا واعدة أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا القرار قد يستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال اليمنية التي غادرت السعودية في السنوات الأخيرة، لتعود للاستثمار في سوق المملكة العقاري المزدهر، مما يضع القطاع العقاري اليمني على حافة الانهيار الكامل.

وكانت سوق العقارات في اليمن قد انتعشت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم الحرب، والوضع الإقتصادي البائس.