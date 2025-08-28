شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع "خليجي-أمريكي" حاسم بالرياض لمواجهة تحديات اليمن وفرض الحل السياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، جوناثان بيتشيا، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، لبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية.



وتركزت المباحثات على التحديات والتطورات الأمنية والإنسانية والمعيشية في اليمن، بالإضافة إلى الجهود الإغاثية والإجراءات المشتركة بين الخليج والولايات المتحدة لدعم استقرار البلاد.



وجدد البديوي التأكيد على ما ورد في بيان الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي انعقدت في ديسمبر 2024 بالكويت، والذي تضمَّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار، والوصول إلى حل سياسي شامل وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.



وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر وتعزيز الشراكة الخليجية-الأمريكية لدعم اليمن في مواجهة التحديات المختلفة، والعمل على توفير الأمن والاستقرار وتحقيق حل سياسي دائم في البلاد.

