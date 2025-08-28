شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...أخ يقتل شقيقته عشية زفافها وسط صدمة الأهالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تكتمل فرحة أسرة في محافظة إب وسط اليمن، بعدما تحوّل الاستعداد لزفاف ابنتهم إلى مأتم، إثر مقتل العروس إحسان علي ناجي الشيخ قبل يومين فقط من موعد زفافها، في حادثة عبث بالسلاح هزّت مشاعر الأهالي.

وأفادت مصادر محلية أن الفتاة قُتلت على يد شقيقها، أمس الثلاثاء، في عزلة عجيب بمديرية الرضمة شمال شرق إب، بينما كانت أسرتها تتهيأ للاحتفال بزفافها يوم الخميس.

وأضافت المصادر أن الحادثة المأساوية خلّفت صدمة وحزناً عميقاً في أوساط أقارب العروسين وأهالي المنطقة، وسط تزايد التحذيرات من خطورة انتشار السلاح واستخدامه العشوائي، وما يخلفه من مآسٍ أسرية ومجتمعية متكررة.