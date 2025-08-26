شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مطلوب أمني بمطار عدن الدولي بعد عودته من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

تمكنت السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد المطلوبين أمنيًا بتهمة الشروع بالقتل، لحظة وصوله إلى المطار قادمًا من المملكة العربية السعودية، على متن شركة طيران اليمنية.

وصرح العميد أرسلان الهمشري، مدير عام الجوازات بمطار عدن الدولي، أن إدارة الجوازات ضبطت المتهم، ويدعى (ع.ي.ع.م)، أثناء قيام ضباط الجوازات بفحص جواز سفره وبياناته، حيث تبين وجود اسمه في القائمة السوداء.

وأضاف العميد الهمشري أن المتهم كان مطلوبًا للأجهزة الأمنية بموجب حكم صادر من نيابة مديرية البريقة يمنعه من السفر، على ذمة قضية أمنية سابقة وكان مطلوب للعدالة بموجب قرار من نيابة استئناف شمال عدن.

وقامت إدارة الجوازات بتسليم المتهم إلى أمن المطار بمحضر رسمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمه للجهات المختصة لمحاكمته وفقًا للنظام والقانون.

