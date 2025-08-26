شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مناخية وأمنية واقتصادية تدفع 70 أسرة يمنية للنزوح خلال أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسباب مناخية وأمنية واقتصادية تدفع 70 أسرة يمنية للنزوح خلال أسبوع

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 70 أسرة يمنية، أي ما يعادل 420 فردًا، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2025. وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن الأسر اضطرت للنزوح بسبب اضطرابات مناخية، ومخاوف أمنية، وأسباب اقتصادية.



وأشار التقرير إلى أن غالبية الأسر النازحة جاءت من محافظات حضرموت، ومأرب، وتعز، وأمانة العاصمة، والحديدة، وعدن.



وقد استقرت 41 أسرة في حضرموت، و18 أسرة في مأرب، و11 أسرة في تعز.



وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام وحتى 23 أغسطس 2025 إلى 1,919 أسرة، أي ما يعادل 11,514 فردًا.