الريال اليمني يحافظ على استقراره.. والبنك المركزي ينجح في كبح جماح المضاربة

في خطوة تعكس نجاح الإجراءات الحكومية الأخيرة، حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية، مسجلًا أرقامًا ثابتة في العاصمة المؤقتة عدن.



ويأتي هذا الاستقرار بفضل حزمة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي، والتي تهدف إلى الحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.



سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع في عدن، في حين استقر سعر الريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.



وفي سياق متصل، حافظت أسعار الصرف في صنعاء على مستوياتها، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما بقي سعر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.