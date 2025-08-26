شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة علاج.. المطربة المصرية أنغام تعود إلى القاهرة والان مع التفاصيل

وصلت مساء الاثنين، المطربة المصرية أنغام إلى القاهرة قادمة من ألمانيا، بعد رحلة علاج استمرت قرابة شهر.

وكشف مصدر مقرب من أنغام في تصريحات للعربية نت أن الفنانة عادت على متن طائرة خاصة، وكان برفقتها مديرة أعمالها وبعض مساعديها.

كما أضاف أن أنغام قررت قضاء فترة من النقاهة داخل منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفا أنها سوف تظل خلال الأيام القادمة تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلها للشفاء بشكل كامل.



وتابع أن الزيارة ممنوعة عن الفنانة المصرية خلال الفترة الحالية، لحين تماثلها للشفاء واطمئنان الأطباء على استقرار حالتها.



يشار إلى أن أنغام كانت قد خضعت قبل أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.