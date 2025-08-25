شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين الجنوبيين تعلن تعليق الٳضراب واستئناف العملية التعليمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقابة المعلمين الجنوبيين تعلن تعليق الٳضراب واستئناف العملية التعليمية

ٲعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في عدن، اليوم الإثنين، تعليق الإضراب المستمر منذ ديسمبر الماضي، مع تأكيد تمسكها بمطالبها الهادفة إلى تحسين أوضاع الكادر التربوي.



وأوضح مصدر مسؤول في النقابة، أن قرار التعليق جاء عقب اجتماع موسع ضم أعضاء المكتب التنفيذي والنقابة العامة، حرصاً على عدم حرمان الطلاب من مواصلة تعليمهم، مع استمرار متابعة حقوق المعلمين لدى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها المتعلقة برفع الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمعلمين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنها فضلت تعليق التصعيد مؤقتاً لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ التزاماتها.



ودعت النقابة جميع المعلمين والكوادر التربوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات إلى استئناف الدوام مع بداية العام الدراسي الجديد 2025–2026م، مشددة على أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الوعود التي قُطعت لصالح المعلمين.

وكان الإضراب المستمر منذ ثمانية أشهر قد أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية بعدن وعدد من المحافظات الجنوبية، وأثار موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور الذين أعربوا عن مخاوفهم من ضياع مستقبل أبنائهم، في ظل استمرار تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.