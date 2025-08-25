شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة. والان مع التفاصيل

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد القتلى إلى 14 شخصًا وعشرات الجرحى، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت المصادر أن من بين القتلى صحفيين وأفرادًا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني، الذين كانوا يعملون على إخلاء المصابين. يأتي هذا القصف ضمن سلسلة غارات مكثفة وقصف مدفعي شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق واسعة من القطاع.



وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع. وقد استهدف قصف سابق خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، مما أسفر عن مقتل العشرات. كما قام الجيش بتفجير روبوتات مفخخة في مناطق جنوب وشرق حي الصبرة وشرق حي التفاح، ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وفي الشمال، استمر الجيش الإسرائيلي في التوغل ونسف المنازل بشكل مكثف في مخيم جباليا.

أزمة إنسانية متفاقمة ومجاعة

في ظل هذه التطورات، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 300 شخص نتيجة المجاعة، بينهم 117 طفلًا. ويعيش القطاع، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق منذ أكتوبر 2023، أزمة إنسانية خطيرة.



ورغم السماح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات مؤخرًا، فإن توزيعها يتم تحت إشراف "مؤسسة غزة الإنسانية" بعيدًا عن المنظمات الأممية، مما أثار انتقادات دولية.

وقد أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن وضع سوء التغذية في غزة يمثل أول حالة مجاعة مؤكدة رسميًا في منطقة الشرق الأوسط. كما وصف خبراء دوليون الوضع في شمال القطاع رسميًا بأنه مجاعة.